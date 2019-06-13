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Карри - о травме Дюранта и предстоящем матче против Торонто

Карри - о травме Дюранта и предстоящем матче против Торонто
14:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Игрок Голден Стейт рассказал о повреждении своего одноклубника.

Защитник Голден Стейт Уорриорз Стеф Карри прокомментировал травму, которую получил его одноклубник Кевин Дюрант в пятом матче финальной серии НБА с Торонто.

Звездный баскетболист стал на защиту медицинского персонала клуба, которые одобрили участие Дюранта в том поединке.

"Я полностью доверяю нашему медицинскому штабу и знаю, что Боб Майерс делает все ради нашего блага. Речь не только о конкретной серии с Торонто, но и в остальных матчах. Он безусловно хочет, чтобы все были здоровы в долгосрочной перспективе. Вы видели, как тяжело он воспринял ситуацию. Это была совершенно настоящая реакция на произошедшее.

Вы можете тратить время, обсуждая, что могло бы быть, если бы Дюрант тогда не вышел на площадку. Травмы - это всего неприятно и очень обидно, но это часть игры и жизни спортсмена. Все стараются принять правильное совместное решение. Остается лишь жить с этим, потому что это часть игры", - заявил Карри.

Лидер Голден Стэйт перенес тяжелую операцию

Напомним, что Дюрант успешно перенес операцию на ахилле и может пропустить около месяца.

В данный момент Торонто Рэпторс ведет в финальной серии с Голденс Стейт Уорриорз со счетом 3:2. Шестой матч между командами состоится 14 июня в Оакланде.

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Баскетбол, НБА, БК Торонто, БК Голден Стэйт, Новости баскетбола, Стеф Карри.
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