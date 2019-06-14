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Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА

Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
08:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В шестом матче финальной серии НБА Торонто Рэпторс оказался сильнее Голден Стэйт Уорриорз (114:110), и выиграл чемпионат.

Торонто Рэпторс обыграли Голден Стэйт Уорриорс в шестом матче финальной серии. Благодаря этой победе канадцы стали чемпионами НБА.

У Уорриорс был шанс зацепиться за эту игру и добыть победу, чтобы перевести серию к седьмому матчу. После поражений в стартовых двух четвертях Голден Стэйт отыграл отставание в три очка и даже вышел вперед. Но решающая четвертая четверть осталась за Рэпторс.

Самым результативным игроком матча стал Клэй Томпсон, защитник Уорриорс набрал 30 очков. По 26 очков на счету Паскаля Сиакама и Кайла Лоури.

Победа в чемпионате стала для Торонто первой в их истории. При том, что последние пять лет Рэпторс выигрывали розыгрыш в Восточной конференции.

Обзор матча:

Голден Стэйт - Торонто - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Голден Стэйт: Томпсон (30), Игуодала (22), Карри (21), Казинс (12), Грин (11 + 19 подборов + 13 передач + 8 потерь).

Торонто: Сиакам (26 + 10 подборов), Лоури (26 + 10 передач), Леонард (22), Ванвлит (22), Ибака (15).

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Торонто Рэпторс, БК Голден Стэйт Уорриорз.
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