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Баскетболист Голден Стэйт получил серьезную травму

Баскетболист Голден Стэйт получил серьезную травму
11:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Клэй Томпсон получил разрыв связок левого колена во время матча с Торонто, сообщает официальный сайт франшизы.

Свингмэн Голден Стэйт Уорриорс Клэй Томпсон получил разрыв связок левого колена во время матча с Торонто, сообщает официальный сайт франшизы.

Томпсон получил травму в конце третьей четверти в результате фола со стороны Дэнни Грина при счете 83:80 в пользу Уорриорс. Продолжить игру игрок Голден Стэйт не смог, некоторое время держась за колено, сидя на паркете.

Примечательно, что в шестом матче серии Томпсон был лучшим по результативности. За 32 минуты он заработал 30 очков и оформил 5 подборов. Однако для победы над Рэпторс этого оказалось недостаточно, а статус MVP достался Каваю Леонарду.

После игры камеры зафиксировали, как Томпсон покидает арену, передвигаясь на костылях.

Клэй — не первый игрок в составе Голден Стэйт, на которого Уорриорс не могли рассчитывать. Во время пятого матча травму ахилла заработал Кевин Дюрант. Сам же Томпсон получил травму бедра во втором поединке серии, но в итоге вернулся в строй через матч.

Чемпионами НБА стал Торонто Рэпторс. Для канадской франшизы это первая в истории победа в первенстве.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Клэй Томпсон.
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