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Бродский: Есть планы вернуть Будивельник в Суперлигу Пари-Матч

Бродский: Есть планы вернуть Будивельник в Суперлигу Пари-Матч
16:26 Сегодня Телеграф ФБУ ФБУ

Новости спорта: Президент ФБУ Михаил Бродский рассказал о пополнении Суперлиги.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал включение в Суперлигу клуба «Прометей», а также рассказал о дальнейших планах по расширению.

«К сожалению, в Суперлиге Пари-Матч в следующем сезоне, у нас будет 9 команд, хотя хотелось вернуться к 12. Но после кризиса 2014 очень тяжело все идет. Мы потеряли Мариуполь, который, я надеюсь мы вернем скоро, потеряли Донецк. Крым ушел, ну и с деньгами стало гораздо труднее. Поэтому каждая команда для нас - это хорошо».

«Новичок Суперлиги «Прометей» - команда амбициозная и с хорошим бюджетом, уже подписан защитник сборной Украины Денис Лукашов. Он возвращается в Украину, также несколько игроков перешли из «Химика». Поэтому у них есть амбициозные планы. Старый зал, в котором 6 лет играла команда «Днепр-Азот», они отремонтировали - он в прекрасном состоянии. Теперь они обратились, чтобы мы договорились с FIBA-Европа об их участии в Кубке Европы».

Украинскую баскетбольную Суперлигу расширили до девяти клубов

«Думаю, «Прометей» будет претендовать на медали и дай нам Бог еще несколько команд. У нас есть планы вернуть «Будивельник» в Суперлигу Пари-Матч. Также в Ровно строится зал, в Каменском помогают город и область. Они достроят там свой зал, который будет как в Запорожье, на 3000. Также Тернополь, Житомир и Хмельницкий начали строительство. Мы создаем новые комфортные условия для развития баскетбола, ведь это наша главная задача», - отметил Бродский.

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Баскетбол, ФБУ, Михаил Бродский, Новости спорта.
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