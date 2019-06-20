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Сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы среди 70-летних

Сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы среди 70-летних
12:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Баскетбольная сборная Украины среди ветеранов стала чемпионом Европы.

Мужская сборная Украины по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 70-ти лет стала чемпионом Европы.

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов проходил в городе Алтея (Испания). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Подопечные Владимира Карпухина выиграли четыре матча из четырех: дважды победили литовскую команду “Вильнюс Статибос Сеньориал” (50:35 и 46:43) и дважды - московский “Вольник” (41:36 и 38:31).

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Самым результативным игроком в сборной Украины стал Владимир Мартынов. На его счету 9,3 очка за матч.

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Сборная Украины, Баскетбол, Новости спорта, Новости баскетбола.
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