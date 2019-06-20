Сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы среди 70-летних

Мужская сборная Украины по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 70-ти лет стала чемпионом Европы.
Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов проходил в городе Алтея (Испания). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Подопечные Владимира Карпухина выиграли четыре матча из четырех: дважды победили литовскую команду “Вильнюс Статибос Сеньориал” (50:35 и 46:43) и дважды - московский “Вольник” (41:36 и 38:31).
Самым результативным игроком в сборной Украины стал Владимир Мартынов. На его счету 9,3 очка за матч.