Кевин Дюрант: Меня нельзя уговорить на переход

Новости спорта: Будущее звездного форварда находится под вопросом.

Звездный форвард Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант может стать свободным агентом этим летом, поэтому многие клубы пытаются любыми способами его подписать. Доходило даже до слухов, что американец общался со своим одноклубником Дрэймондом Грином касательно своего перехода.

Дюрант недоволен текущим ходом событий, поэтому через журналиста Yahoo Sports Криса Хэйса попросил передать, что он лично будет принимать решение касательно своего будущего.

"Меня нельзя уговорить на переход", - сообщил Дюрант.

Также отмечается, что главными претендентами на форварда являются Бруклин Нетс, Нью-Йорк Никс и Лос-Анджелес Клипперс.

Напомним, Голден Стэйт хотел предложить Дюранту новый долгосрочный контракт, однако травма помешала планам руководства клуба.

Позже появилась информация, что Уорриорз все-таки сделают предложения Дюранту и Томпсону о продлении соглашений.