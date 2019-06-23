Европейские игры-2019: женская сборная Украины не вышла из группы

Баскетболистки сборной Украины 3х3 уступили 23 июня команде Эстонии в заключительном матче группового этапа Европейских игр-2019.
Результат поединка - 17:20.
В другой встрече группы D испанки разгромили команду Латвии - 22:5.
Таким образом, в квартете сборные Эстонии, Испании и Украины одержали по две победы, Латвия во всех матчах уступила. По лучшей средней результативности в плей-офф Игр-2019 вышли баскетболистки Эстонии и Испании.
Напомним, накануне в четвертьфинал в Минске не смогла пробиться и наша мужская сборная.