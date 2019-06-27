Газоль активировал опцию продления контракта с Рэпторс

Новости спорта: Марк Газоль воспользовался опцией продления контракта с командой на 1 сезон

Испанский центровой Торонто Рэпторс Марк Газоль воспользовался опцией продления контракта с командой на 1 сезон, сообщает ESPN.

Теперь 34-летний баскетболист заработает 25,6 миллионов долларов. Отметим, что Газоль перебрался из Мемфиса Гриззилс в канадскую команду в февраля 2019 года, проведя за теннисийский клуб 11 лет.

В прошедшем сезоне НБА Марк зарабатывал в среднем по 13,6 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 4,4 результативных передачи за 31 минуту игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 9,4 очка, 6,4 подбора и 3 результативных передачи за 31 минуту в плей-офф.

Также напомним, что в составе Рэпторс он завоевал первое свое чемпионство.