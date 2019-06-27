Харден сравнил себя с Джорданом

Новости спорта: Лидер Хьюстона Джеймс Харден принес в НБА уникальный баскетбольный элемент.

Харден считается главным в лиге исполнителем степ-бэков – бросков с шагом в сторону или назад. При этом защитника часто критикуют, поскольку при выполнении своего фирменного броска защитник Рокетс часто совершает пробежку.

"Считаю, что поднял свой степ-бэк на один уровень с "крюком" Карима Абдул-Джаббара и броском с отклонением в исполнении Майкла Джордана.

Сейчас стэп-бек можно увидеть где угодно. Особенно часто его используют дети. Мне это нравится, это заставляет меня возвращаться в зал и придумывать новые трюки", - приводит слова Хардена Clutch Points.

Харден в прошлом сезоне побил личный рекорд результативности, набирая в регулярном чемпионате по 36,1 очка, 6,6 подбора и 7,5 передачи.

В голосовании за MVP сезона Джеймс Харден занял второе место, уступив форварду Милуоки Яннису Адетокумбо.