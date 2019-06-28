Промо киевского этапа отбора на ЧЕ-2019 по баскетболу 3х3 (Видео)

Это первые в истории Украины соревнования по баскетболу 3х3 с участием национальных команд. Поединки будут проходить на Троицкой площади возле НСК “Олимпийский”, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Видео промо киевского этапа отбора на ЧЕ-2019:
Еще два квалификационных этапа чемпионата Европы-2019 состоятся 29-30 июня в Латвии (Рига) и Румынии (Констанца).
Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 года будет проходить с 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене. Участие примут 12 сборных у мужчин и женщин.