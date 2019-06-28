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Промо киевского этапа отбора на ЧЕ-2019 по баскетболу 3х3 (Видео)

Промо киевского этапа отбора на ЧЕ-2019 по баскетболу 3х3 (Видео)
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: В Киеве 29-30 июня пройдет квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Это первые в истории Украины соревнования по баскетболу 3х3 с участием национальных команд. Поединки будут проходить на Троицкой площади возле НСК “Олимпийский”, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Видео промо киевского этапа отбора на ЧЕ-2019:

Еще два квалификационных этапа чемпионата Европы-2019 состоятся 29-30 июня в Латвии (Рига) и Румынии (Констанца).

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Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 года будет проходить с 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене. Участие примут 12 сборных у мужчин и женщин.

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Киев, Баскетбол, Видео, Новости баскетбола, Баскетбол 3х3, Отбор на чемпионат Европы по баскетболу 3х3.
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