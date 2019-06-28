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Женская сборная Украины проиграла Латвии на Евробаскете-2019

Женская сборная Украины проиграла Латвии на Евробаскете-2019
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Баскетболистки сборной Украины провели свой второй поединок на чемпионат Европы, продолжающемся в Латвии и Сербии.

В пятницу украинская команда, которую возглавляет Горан Бошкович из Черногории, проиграла в Риге сборной Латвии - 74:82 (14:15, 20:26, 14:17, 26:24).

В другом матче квартета А сборная Испании сегодня встретится с баскетболистками Великобритании. Самой результативной в нашей команде была Алина Ягупова (28 очков), у хозяек чемпионата - Элина Дикайоулаку (33).

Напомним, в стартовых играх первенства украинки уступили испанкам - 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19), а латвийки проиграли британкам - 60:74 (17:24, 22:17, 10:24, 11:9). Согласно регламенту турнира, победители квартетов напрямую выходят в четвертьфинал Евробаскета-2019, а сборные, занявшие вторые и третьи места в квартетах, - в 1/8 финала. Заключительный поединок группового раунда украинская проведут 30 июня против соперниц из Великобритании. Встреча начнется в 13.00.

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Завершится женский чемпионат Европы 7 июля.

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