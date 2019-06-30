Евробаскет-2019: женская сборная Украины проиграла Великобритании

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Женская сборная Украины по баскетболу проиграла и в третьем матче на Евробаскете-2019. Команда Горана Бошковича уступила Великобритании со счетом 54:68.

В первой четверти украинки позволили британкам уйти в отрыв — 14:19. На большой перерыв команды и вовсе уходили при перевесе Великобритании в 11 очков.

В третьей четверти Украине удалось совершить камбэк и даже выйти вперед 45:44. К сожалению, удержать преимущество украинкам не удалось. В последней десятиминутке Украина набрала лишь 9 очков и отдала победу британкам.

Таким образом, Украина не выиграла ни одного матча на континентальном первенстве и покидает турнир, заняв последнее место в группе. Ранее украинки уступили Испании (77:95) и Латвии (74:82).

Украина — Великобритания 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24)

Украина: Ягупова (21 + 7 подборов + 9 потерь), Науменко (11 + 7 подборов)