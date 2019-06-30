Ягупова назвала причины провала сборной Украины на Евробаскете

Новости спорта: Капитан украинской команды – о причинах неудачного выступления на ЕвроБаскете-2019.

Капитан и лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова в интервью Обозревателю прокомментировала поражение нашей команды в заключительном матче против Великобритании и раннее завершение выступления на турнире.

«Мое личное мнение, что в нашей команде очень много проблем. Казалось бы, все хорошо у нас было, все прекрасно. Но так вышло, что нарушилась дисциплина у нас в команде и мы не смогли выиграть те игры, которые могли и должны были выигрывать. Скажу так, что у нас не было общей дисциплины, не было командного духа, не было единого победного настроя. Поверьте, я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает, как капитана, что бы я не делала. Я не хочу переходить на личности и не хочу никого обижать. Но единого коллектива не было. И Латвия и Британия, так получилось, были настроены лучше и больше хотели победить, чем мы. Этим все сказано.

В конце сегодняшней игры с британками элементарно не хватило сил в четвертой четверти. Играть в пять-шесть человек очень тяжело. Вот нас и не хватило. Сейчас испытываю большое разочарование, что, в который раз, не смогли оправдать надежды болельщиков. Нам теперь только остается работать дальше, формировать новую команду, которая способна прогрессировать, а не регрессировать, как было сейчас. Я считаю, что нужно обновлять сборную и приглашать игроков, которые горят желанием тренироваться, играть, бороться, биться за результат до самой последней секунды, а не так выйти и поиграть для себя».

О причинах поражения в последнем матче чемпионата Европы, который мог стать спасительным, рассказал и главный тренер украинской сборной Горан Бошкович.