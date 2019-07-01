БК Бруклин готовит два громких трансфера

Новости спорта: Разыгрывающий защитник Бостона Кайри Ирвинг и форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант подпишут контракты с Бруклином.

Разыгрывающий защитник Бостона Кайри Ирвинг и форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант подпишут контракты с Бруклином, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

Так, Кайри Ирвинг заключит с Нетс четырехлетний контракт, согласно которому сможет заработать 141 миллион долларов. Кевин Дюрант подпишет четырехлетний контракт, по котором заработает 164 миллиона долларов.

Официально о сделках может быть объявлено уже сегодня, 1 июля, когда открывается рынок свободных агентов.

Кайри Ирвинг последние два года провел в Бостон Селтикс. В прошлом сезоне Кайри в среднем набирал 23,8 очка за игру. Он помог Бостону добраться до полуфинала Восточной Конференции, где состоялось поражение от Милуоки (1:4).

Кевин Дюрант в регулярном чемпионате минувшего сезона принял участие в 78 матчах Уорриорс, в среднем за матч набирая 26 очков. В плей-офф он провел 12 встреч и набирал уже средние 32,2 очка за игру. Голден Стэйт дошел до финала, где со счетом 2:4 уступил чемпионский титул Торонто. Сам Дюрант получил травму в финальной серии — форвард порвал ахилл и уже был прооперирован.

Регулярный чемпионат минувшего сезона Бруклин завершил с 42 победами, а в четвертьфинале плей-офф своей Восточной Конференции даже выиграли первый матч серии против Филадельфии, уступив в последующих четырех встречах.