Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Сборная Испании выиграла молодежное Евро-2019
Сборная Испании выиграла молодежное Евро-2019
Шахтер - ЦСКА София. Видеообзор матча 30.06.2019
Шахтер - ЦСКА София. Видеообзор матча 30.06.2019

Официально: Дюрант перешел в Бруклин

Официально: Дюрант перешел в Бруклин
09:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У 30-летнего баскетболиста истек контракт с клубом Голден Стэйт.

Легкий форвард Кевин Дюрант перебрался из Голден Стэйт Уорриорз в Бруклин Нетс, подтвердил сам баскетболист в рамках программы The Boardroom, транслируемой телеканалом ESPN.

Отметим, что игрок сам отказался продлевать контракт с калифорнийской командой. Сообщается также, что Кей Ди будет получать порядка 164 миллионов долларов, а сам контракт вступит в силу после 6 июля.

Напомним, что в составе Уорриорз 30-летний Кевин дважды становился чемпионом НБА и двукратным обладателем MVP финальной серии. Помимо этого, он 5 раз попадал в первые символические сборные сезона и 3 раза - во вторые.

Заметим, что защитник Кайри Ирвинг может также продолжить карьеру в Бруклин Нетс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Бруклин, Кевин Дюрант, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
02 Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
03 Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Тоттенхэм готовит громкий трансфер
05 Выхрист – знаменосец сборной Украины на церемонии закрытия Европейских игр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь