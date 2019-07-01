Официально: Дюрант перешел в Бруклин

Новости спорта: У 30-летнего баскетболиста истек контракт с клубом Голден Стэйт.

Легкий форвард Кевин Дюрант перебрался из Голден Стэйт Уорриорз в Бруклин Нетс, подтвердил сам баскетболист в рамках программы The Boardroom, транслируемой телеканалом ESPN.

Отметим, что игрок сам отказался продлевать контракт с калифорнийской командой. Сообщается также, что Кей Ди будет получать порядка 164 миллионов долларов, а сам контракт вступит в силу после 6 июля.

Напомним, что в составе Уорриорз 30-летний Кевин дважды становился чемпионом НБА и двукратным обладателем MVP финальной серии. Помимо этого, он 5 раз попадал в первые символические сборные сезона и 3 раза - во вторые.

Заметим, что защитник Кайри Ирвинг может также продолжить карьеру в Бруклин Нетс.