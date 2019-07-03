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Михайлюк и Санон сыграют в Летней лиге НБА

Михайлюк и Санон сыграют в Летней лиге НБА
13:37 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Турнир Летней лиги НБА стартует 5 июля в Лас-Вегасе.

Баскетболисты сборной Украины Святослав Михайлюк и Иссуф Санон примут участие в Летней лиге НБА, которая возьмет свой старт 5 июля в Лас-Вегасе.

Михайлюк попал в заявочный список «Детройта» и первый матч сыграет 5 июля против сборной Хорватии. Иссуф в составе «Вашингтона» дебютирует 6 июля в матче против «Нью-Орлеана».

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Ранее Михайлюк заявил, что именно в межсезонье должен доказать, что достоин играть в стартовом составе «Детройта».

Санон вернулся в расположение «Вашингтона» в середине июня, где готовится к матчам Летней лиги.

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Баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Летняя лига НБА.
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