Михайлюк и Санон сыграют в Летней лиге НБА

Новости спорта: Турнир Летней лиги НБА стартует 5 июля в Лас-Вегасе.

Баскетболисты сборной Украины Святослав Михайлюк и Иссуф Санон примут участие в Летней лиге НБА, которая возьмет свой старт 5 июля в Лас-Вегасе.

Михайлюк попал в заявочный список «Детройта» и первый матч сыграет 5 июля против сборной Хорватии. Иссуф в составе «Вашингтона» дебютирует 6 июля в матче против «Нью-Орлеана».

Ранее Михайлюк заявил, что именно в межсезонье должен доказать, что достоин играть в стартовом составе «Детройта».

Санон вернулся в расположение «Вашингтона» в середине июня, где готовится к матчам Летней лиги.