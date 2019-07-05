"Киев-Баскет" узнал соперников в Лиге чемпионов

Новости спорта: Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку Лиги чемпионов 2019/20.

От Украины в соревнованиях стартует вице-чемпион “Киев-Баскет”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Киевляне будут стартовать с первого раунда квалификации.

Первым соперником “Киев-Баскета” будет “Капфенберг” из Австрии - семикратный и действующий чемпион страны. В последнем сезоне “Капфенберг” победил в финале "Гмунден" со счетом 3:0.

Матчи первого этапа квалификации состоятся 17 сентября (в Австрии) и 20 сентября.

На втором этапе квалификации победитель пары “Капфенберг” – “Киев-Баскет” встретится с испанским “Бургосом”. Матчи состоятся 26 и 29 сентября.