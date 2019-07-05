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Определились все полуфиналисты чемпионата Европы-2019 по баскетболу среди женщин

Определились все полуфиналисты чемпионата Европы-2019 по баскетболу среди женщин
22:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Белграде (Сербия) продолжается плей-офф чемпионата Европы-2019 среди женских национальных сборных.

Завершились матчи 1/4 финала, по результатам которых определились все участники полуфинальной стадии континентального первенства. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В полуфиналах ЧЕ-2019 по баскетболу среди женских команд, который состоится 6 июля, сойдутся Франция – Великобритания и Испания – Сербия.

Самой жаркой оказалась борьба в паре Франция – Бельгия. В основное игровое время бельгийки сумели выровнять игру против соперниц из Франции. В итоге решающим стал овертайм, где Франция вырвала победу – 84:80.

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Сербия без проблем победила Швецию – 87:49. Испания уверенно победила Россию – 78:54. Главная сенсация соревнований команда Великобритании удержала победу против Венгрии – 62:59.

Напомним, что женская национальная сборная Украины поражением завершила выступления на чемпионате Европы. 30 июня в Риге (Латвия) подопечные Горана Бошковича проиграли команде Великобритании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24).

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женский Евробаскет-2019.
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