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Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт

Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт
07:53 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел первый матч в Летней лиге за "Детройт".

В Лас-Вегасе стартовала Летняя лига НБА.

«Детройт Пистонс» в первом матче обыграли сборную Хорватии со счетом 96:80. Украинец Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе. За 30 минут на паркете Михайлюк набрал 17 очков (5-10 с игры, 2-6 трехочковые, 5-5 штрафные) сделал 1 подбор, 5 передач, 1 блок-шот и 6 потерь.

Михайлюк рассказал о своих целях на следующий сезон в NBA

Отметим, что в Летней лиге также примет участие другой украинец Иссуф Санон, который будет выступать за «Вашингтон».

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Баскетбол, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Летняя лига НБА.
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