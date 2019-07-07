Бостон обьявил о подписании Уокера

Новости спорта: Кемба впервые сменил франшизу в рамках НБА.

Разыгрывающий Кемба Уокер присоединился к Бостон Селтикс, о чем объявил официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что со звездным баскетболистом будет подписан контракт на 4 сезона, в течение которых он заработает 141 миллион долларов.

В рамках сделки «сайн-н-трэйд» с Шарлотт Хорнетс в обратном направлении последовал разыгрывающий Терри Розир и защищенный пик второго раунда. Селтикс достался драфт-пик второго раунда.

Кемба всю карьеру провел в майке Хорнетс, за которых отыграл 8 сезонов. В ходе прошлой кампании 29-летний американец достиг лучшего показателя в карьере — 25,6 очков в среднем за игру.

В следующем сезоне Селтикс не поможет главная звезда Кайри Ирвинг, наряду с Кевином Дюрантом подписавший контракт с Бруклин Нетс.

По итогам прошлого сезона Бостон занял 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором раунде плей-офф вылетел от Милуоки Бакс (1:4 по сумме пяти встреч).