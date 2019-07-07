Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута
Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута
Стала известна официальная причина удаления Месси в матче с Чили
Стала известна официальная причина удаления Месси в матче с Чили

Бостон обьявил о подписании Уокера

Бостон обьявил о подписании Уокера
16:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Кемба впервые сменил франшизу в рамках НБА.

Разыгрывающий Кемба Уокер присоединился к Бостон Селтикс, о чем объявил официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что со звездным баскетболистом будет подписан контракт на 4 сезона, в течение которых он заработает 141 миллион долларов.

В рамках сделки «сайн-н-трэйд» с Шарлотт Хорнетс в обратном направлении последовал разыгрывающий Терри Розир и защищенный пик второго раунда. Селтикс достался драфт-пик второго раунда.

Кемба всю карьеру провел в майке Хорнетс, за которых отыграл 8 сезонов. В ходе прошлой кампании 29-летний американец достиг лучшего показателя в карьере — 25,6 очков в среднем за игру.

В следующем сезоне Селтикс не поможет главная звезда Кайри Ирвинг, наряду с Кевином Дюрантом подписавший контракт с Бруклин Нетс.

По итогам прошлого сезона Бостон занял 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором раунде плей-офф вылетел от Милуоки Бакс (1:4 по сумме пяти встреч).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, Кемба Уокер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
02 Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)
03 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на 5-й секунде боя (Видео)
04 Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
05 Уимблдон: стали известны все участницы четвертого круга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь