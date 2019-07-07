Бруклин объявил о подписании Ирвинга

Новости спорта: Ранее сообщалось о 4-летнем контракте на 141 миллион долларов.

Бруклин Нетс на официальном сайте организации объявил о подписании Кайри Ирвинга.

Официально франшиза не стала называть подробности сделки, но ранее речь шла о 4-летнем контракте, по которому Ирвинг заработает в Нью-Йорке 141 миллион долларов.

Вместе с ним в Бруклин также перебирается форвард Голден Стэйт Уорриорс Кевин Дюрант, с которым также будет подписан договор на 4 сезона.

Последние два сезона Кайри провел в составе Бостон Селтикс. В нынешнем году он помог команде добраться до полуфинала Восточной конференции, где Селтикс уступили Милуоки Бакс (1:4 по сумме пяти матчей).

Что касается Нетс, команда Кенни Аткинсона в минувшем сезоне заняла 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции и вылетела в первом раунде плей-офф от Филадельфия Сиксерс (также 1:4 в пяти поединках).