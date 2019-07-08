Сборная Испании выиграла женский Евробаскет-2019

Новости спорта: Сборная Испании переиграла Францию в финале Евробаскета-2019.

Баскетболистки сборной Испании стали победительницами 38-го чемпионата Европы, финальный турнир которого проходил в Латвии и Сербии.

В решающем поединке Евробаскета-2019 в Белграде испанки уверенно переиграли команду Франции - 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10), сообщает Укринформ.

Пиренейские баскетболистки защитили титул чемпионок континента, выиграв европейское первенство в четвертый раз.

Бронзовые медали достались сборной Сербии, которая в матче за 3-е место нанесла поражение команде Великобритании - 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).

Украинская сборная досрочно завершила выступление на Евробаскете-2019, проиграв на групповой стадии командам Испании (77:95), Латвии (74:82) и Великобритании (54:68).

Напомним, в 1995 году женская сборная Украины выиграла "золото" чемпионата Европы по баскетболу.