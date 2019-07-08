Сборная Испании завоевала золото женского Евробаскета

Новости спорта: Сборная Испании защитила титул чемпионок Европы, победив в финале сборную Франции.

Сборная Испании защитила титул чемпионок Европы.

В финале Евробаскета-2019 действующие чемпионки довольно легко разобрались со сборной Франции. Уже после двух четвертей Испания обеспечили себе отрыв в 14 очков.

Британки поборолись в третьей четверти, но последнюю 10-минутку вновь выиграли испанки, доведя встречу до победы.

Марта Шаргай стала самым результативным игроком в игре, набрав 23 очка, добавив еще четыре результативные передачи.

Евробаскет-2019. Женщины. Финал:

Испания – Франция 86:66

Испания: Шаргай (23 + 4 передачи), Домингес (13), Палау (12), Оувинья (9), Жиль (9 + 10 подборов), Ндур (6 + 6 подборов), Крус (6 + 4 передачи).

Франция: Груда (18 + 6 подборов), Хартли (17 + 4 передачи + 5 потерь), Мийем (11), Айайи (7), Жоаннес (7).

Испания выиграла второй Евробаскет подряд и четвертый в истории. Они также становились чемпионками в 1993-м и 2013-м годах.