Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги
Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)

Сборная Испании завоевала золото женского Евробаскета

Сборная Испании завоевала золото женского Евробаскета
10:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сборная Испании защитила титул чемпионок Европы, победив в финале сборную Франции.

Сборная Испании защитила титул чемпионок Европы.

В финале Евробаскета-2019 действующие чемпионки довольно легко разобрались со сборной Франции. Уже после двух четвертей Испания обеспечили себе отрыв в 14 очков.

Британки поборолись в третьей четверти, но последнюю 10-минутку вновь выиграли испанки, доведя встречу до победы.

Марта Шаргай стала самым результативным игроком в игре, набрав 23 очка, добавив еще четыре результативные передачи.

Евробаскет-2019. Женщины. Финал:

Испания – Франция 86:66

Испания: Шаргай (23 + 4 передачи), Домингес (13), Палау (12), Оувинья (9), Жиль (9 + 10 подборов), Ндур (6 + 6 подборов), Крус (6 + 4 передачи).

Франция: Груда (18 + 6 подборов), Хартли (17 + 4 передачи + 5 потерь), Мийем (11), Айайи (7), Жоаннес (7).

Испания выиграла второй Евробаскет подряд и четвертый в истории. Они также становились чемпионками в 1993-м и 2013-м годах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Евробаскет, Новости баскетбола, Женская сборная Испании по баскетболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
02 Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки-2019
03 Федерер: 15-летняя Гауфф сможет выиграть Уимблдон
04 Ювентус готовит громкий трансфер
05 Свитолина и Ястремская первыми сыграют в 1/8 финала Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь