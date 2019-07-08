Универсиада-2019: женская сборная Украины проиграла Мексике

Новости спорта: Женская сборная по баскетболу продолжила серию поражений на Универсиаде-2019.

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла команде Мексики в матче за 9-16 места баскетбольного турнира Универсиады.

Поединок Украина – Мексика состоялся 8 июля и закончился со счетом 54:63 (9:20, 13:15, 22:13, 10:15). Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Уже в начале встречи соперницы захватили инициативу и пошли вперед. После перерыва наши баскетболистки попытались переломить ход событий. Удалось несколько сократить разницу, но на большее сил не хватило.

Отметим, что это уже пятое поражение украинок на Универсиаде.

В заключительном поединке украинская команда сыграет за 15-е место.

Соревновательная программа студенческих Игр-2019 продлится в Италии до 14 июля.