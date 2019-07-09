НБА: Уэстбрук склоняется к уходу из Оклахомы

Новости спорта: Обмен Джорджа не проходит для Тандер бесследно.

Разыгрывающий Оклахома Сити Тандер Рассел Уэстбрук может впервые в карьере сменить франшизу, сообщает ESPN.

После того, как Пол Джордж перешел в Лос-Анджелес Клипперс, 30-летний Уэстбрук всерьез рассматривает варианты перейти в другую команду после 11 лет в Оклахоме.

Реальным претендентом на Рассела считается Майами Хит, а самому баскетболисту интересен предложенный ими вариант.

Уэстбрук имеет действующий контракт еще на 4 года и 170 миллионов долларов.

Если разыгрывающий перейдет в Хит, он составит компанию Джимми Батлеру, о подписании которого Майами объявил ранее.

В минувшем сезоне Тандер заняли 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, чтобы в первом раунде плей-офф вылететь от Портленд Трэйл Блэйзерс (1:4). Сам Уэстбрук оформил третий подряд сезонный трипл-дабл.