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Лейкерс подписали защитника Брэдли

Лейкерс подписали защитника Брэдли
17:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Защитник Эвери Брэдли продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».

О переходе игрока сообщила пресс-служба калифорнийского клуба.

Ранее утверждалось, что Эвери подпишет контракт на два года, который будет рассчитан на $ 9,7 млн. На второй год будет распространяться опция игрока.

Прошлым клубом Брэдли был «Мемфис Гризлис». В команду из Теннесси Эвери перешёл в результате обмена с «Клипперс». Но несколько дней назад «медведи» сообщили об отчислении американского защитника.

В «Мемфисе» он в среднем набирал 16,1 очка, 3,2 подбора и 4,0 передачи за игру.

В минувшем сезоне «Лейкерс» выступили неудачно, несмотря на переход в команду Леброна Джеймса. Так, «Лос-Анджелес» не сумел пробиться даже в плей-офф НБА.

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НБА, БК Лейкерс, Новости спорта, Эвери Брэдли.
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