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Кравцов - о назначении Багатскиса на пост наставника сборной Украины

Кравцов - о назначении Багатскиса на пост наставника сборной Украины
08:47 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов прокомментировал назначение Айнарса Багатскиса на пост наставника нашей национальной команды.

После отставки Евгения Мурзина, который не сумел вывести Украину на чемпионат мира-2019, мужскую баскетбольную команду доверили латвийцу Айнарсу Багатскису. Прибалтийский тренер возглавлял "Будивельник" и "Кривбассбаскет", а также сборную Латвии. Прокомментировать назначение мы попросили капитана "сине-желтых" Вячеслава Кравцова: "С Багатскисом я лично не работал, но ребята отзываются о нем, как о грамотном специалисте с хорошими тренерскими качествами. Прежде всего новый тренер должен перезагрузить команду, обновить все схемы и достучаться до каждого игрока по поводу его важности в сборной".

Спросили мы у Вячеслава, почему сборной сейчас нужен именно иностранный тренер? "Евгений Мурзин был неплохим наставником, но, думаю, иностранцы всегда вызывают у игроков повышенное внимание и даже уважение за счет своего статуса, – считает Кравцов. – Глобально говорить о супердостижениях, думаю, еще рано, нам нужно проделать огромный объем работы под новым началом".

Как сообщалось ранее, в женской сборной Украины по баскетболу начались разборки после провала Евробаскета-2019. Капитан Алина Ягупова отметила проблемы внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.

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Все по теме:

Баскетбол, Вячеслав Кравцов, Айнарс Багатскис, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу.
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