Летняя лига НБА: Детройт Михайлюка вышел в плей-офф

Новости спорта: У Пистонз четыре победы в четырех матчах.

Детройт Пистонз, за которых выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, успешно прошли в плей-офф Летней лиги НБА, где стали вторыми сеяными, сообщает Fbu.ua.

В предыдущих четырех играх Летней лиги в Лас-Вегасе Детройт выдал четыре победы из четырех: против Хорватии (17 очков Михайлюка), Трэйл Блэйзерс (18 очков), Пэйсерс (10 очков) и 76ерс (6 очков).

В четвертьфинале предсезонного турнира Детройт сразится с Бруклин Нетс, которые до этого уступили лишь в одной игре, а победили в трех.

В рамках Летней лиги в Лас-Вегасе Михайлюка в среднем набирает 12,8 очков, совершает 2,8 подбора и 4,5 ассистов.

По итогам минувшего сезона Пистонз заняли 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, однако в плей-офф были выбиты Милуоки Бакс в первом раунде (0:4 по сумме четырех встреч).