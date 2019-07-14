ЧЕ U-20 по баскетболу: Украина крупно уступила Италии

В рамках молодежного чемпионата Европы были сыграны первые поединки групповой стадии.
Украинская национальная команда в первой игре уступила итальянской сборной со счетом 85:58.
"Желто-синие" уступили своим сверстникам во всех четвертях.
Сборная Украины располагается в группе В, вместе с командами Израиля, Сербии и Италии.
Италия — Украина 85:58 (20:12, 29:19, 21:13, 15:14)
Украина: Козак (10), Головчик (3), Михеев (9 + 4 подбора), Войналович (6), Грицак (5 + 7 подборов + 3 блок-шота) — старт; Санон (14 + 5 подборов + 4 передачи), Коваль (1), Титов, Бондаренко (2), Лукьян (6), Мельник (2), Сорочан.
В следующей игре украинцы встретятся с сербами. Матч пройдет 14 июля, в 16:00 по Киеву.