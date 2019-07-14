Детройт с Михайлюком уступил в плей-офф Летней лиги НБА

Новости спорта: Святослав Михайлюк провел очередной матч за Детройт Пистонз в рамках Летней лиги НБА.

Атакующий защитник Святослав Михайлюк провел очередной матч за Детройт Пистонз в рамках Летней лиги НБА. Украинец вышел в стартовом составе команды на поединок 1/4 финала против Бруклин Нетс.

Михайлюк провел на паркете чуть более 30 минут. За это время украинец набрал 6 очков (2 из 12 попыток с игры, 1 из 6 трехочковых), сделал 4 подбора и 3 ассиста, получил 2 персональных фола. Коэффициент +/- защитника составил -18.

Матч же завершился поражением Пистонз со счетом 85:105. Бруклин выиграл все четыре четверти в игре.

В предыдущих четырех играх Летней лиги в Лас-Вегасе Детройт добыл четыре победы из четырех: против Хорватии (17 очков Михайлюка), Трэйл Блэйзерс (18 очков), Пэйсерс (10 очков) и 76ерс (6 очков).

По итогам минувшего сезона Пистонз заняли 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, однако в плей-офф были выбиты Милуоки Бакс в первом раунде (0:4 по сумме четырех встреч).