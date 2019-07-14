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Сборная Украины обыграла баскетболистов Сербии на Евро U20

Сборная Украины обыграла баскетболистов Сербии на Евро U20
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Баскетболисты мужской сборной Украины (игроки до 20 лет) одержали свою первую победу на чемпионате Европы U20 (Дивизион А).

"Сине-желтые" в матче второго тура переиграли команду Сербии - 68:63 (20:15, 17:19, 15:10, 16:19), сообщает Федерация баскетбола Украины.

Подопечные Валерия Плеханова завладели преимуществом еще в первой четверти и не отпускали его до конца поединка. Несмотря на нехватку роста, украинцы почти не проиграли борьбу на подборах, эффективно работали в нападении. Ну и самое главное - за игру наша команда пропустила лишь 63 очка от одного из фаворитов турнира, проделав огромный объем работы в защите.

Отдельного внимания заслуживает игра лидера команды Иссуфу Санона, который, как и вся команда, отрабатывал на своей половине площадки, но при этом набрал 30 очков из 68 командных. Его рейтинг эффективности в этом матче составил 29 баллов.

Сборная Украины победила со счетом 68:62, нанеся сербам первое поражение на турнире. Свой следующий матч подопечные Валерия Плеханова сыграют 15 июля против хозяев турнира сборной Израиля, которая сегодня встречается с итальянцами.

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Сборная Украины, Баскетбол, НБА, Сборная Сербии, Евро U20.
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