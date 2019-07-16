Иссуф Санон: Я всегда хочу играть за Украину, потому что я отсюда

Новости спорта: Иссуф Санон рассказал о нахождении в составе сборной Украины.

19-летний украинский баскетболист Иссуф Санон поделился мыслями о его нахождении в составе сборной Украины.

«Я всегда хочу играть за Украину, потому что я отсюда. Я буду делать все возможное, все время, каждый раз.

Для меня это хороший опыт – возвращаться и играть за сборную, быть с моими товарищами по команде. Я всегда буду играть за нее», – сказал Санон.

Санон родился в Донецке в семье выходца из Буркина-Фасо и украинки.

Напомним, игрок набрал 30 очков, совершив 6 подборов и 5 перехватов в победном матче с Сербией на Евробаскете до 20 лет.