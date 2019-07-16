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Иссуф Санон: Я всегда хочу играть за Украину, потому что я отсюда

Иссуф Санон: Я всегда хочу играть за Украину, потому что я отсюда
16:42 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФБУ

Новости спорта: Иссуф Санон рассказал о нахождении в составе сборной Украины.

19-летний украинский баскетболист Иссуф Санон поделился мыслями о его нахождении в составе сборной Украины.

«Я всегда хочу играть за Украину, потому что я отсюда. Я буду делать все возможное, все время, каждый раз.

Для меня это хороший опыт – возвращаться и играть за сборную, быть с моими товарищами по команде. Я всегда буду играть за нее», – сказал Санон.

Санон родился в Донецке в семье выходца из Буркина-Фасо и украинки.

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Напомним, игрок набрал 30 очков, совершив 6 подборов и 5 перехватов в победном матче с Сербией на Евробаскете до 20 лет.

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Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, Новости баскетбола, Иссуф Санон.
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