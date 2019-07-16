Киев-Баскет усилился перед Кубком ФИБА

Новости спорта: Антон Мусиенко подписал контракт с серебряным призером Суперлиги.

22-летний атакующий защитник Антон Мусиенко подписал контракт с серебряным призером Суперлиги, «Киев-Баскетом».

Воспитанник харьковского баскетбола три предыдущих сезона провел в составе МБК «Николаев». До этого выступал за столичные «Инфиз» и БК «Киев», а начинал профессиональную карьеру в БК «Донецк».

В частности, в сезоне 2018/2019 в составе МБК «Николаев» провел 26 матчей (3.9 очка, 1.7 подбора, 1.2 результативные передачи в среднем за игру). Отметим, что Антон привлекался в сборные Украины всех возрастных групп - U-16, U-18, U-20.

«Очень рад новой возможности играть в столице и стать частью «Киев-Баскета». Приложу максимум усилий, чтобы помочь своей новой команде стать чемпионом. Большой плюс, что «Киев-Баскет» в этом сезоне стартует в Лиге Чемпионов и это тоже вызов. Команду возглавил авторитетный тренер Айнарс Багатскис, с нетерпением ожидаю, когда начну работать с ним», - сказал Мусиенко.