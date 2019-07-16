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Состав сборной Украины по баскетболу на тренировочный сбор

Состав сборной Украины по баскетболу на тренировочный сбор
22:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Это первый сбор под руководством Багатскиса.

Новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнар Багатскис определился со списком игроков, которые будут вызваны на тренировочный сбор команды. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Состав сборной Украины:

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба — Прометей), Александр Мишула (Днепр), Юрий Кондраков (без клуба), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Святослав Михайлюк (Детройт Пистонз, США), Александр Кобец (без клуба);

Форварды: Павел Крутоус (без клуба), Артем Ковалев (Химик), Максим Пустозвонов (без клуба), Александр Беликов (Черкасские Мавпы), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), Сергей Павлов (Пьено Жвайгждес, Литва);

Центровые: Вячеслав Кравцов (без клуба), Вячеслав Петров (Киев-Баскет).

Сбор будет проходить с 20 по 26 июля. После этого сборная Украины отправится в Минск, где 27 и 28 июля проведет два спарринга против команды Беларуси.

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В ноябре команда Багатскиса начнет выступления в квалификации Евробаскета-2021. Жеребьевка группового этапа состоится 22 июля в Мюнхене.

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Сборная Украины, Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, Айнар Багатскис.
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