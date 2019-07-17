Хьюстон обменял Расселла Уэстбрука на Криса Пола

Новости спорта: Звездный разыгрывающий Расселл Уэсбрук официально стал игроком Хьюстон Рокетс, о чем сообщил клуб на своем сайте.

В обмен в Оклахома-Сити Тандер отправился Крис Пол, а также право выбора в первом раунде на драфтах 2024 и 2026 годов, к тому же пики драфтов 2021 и 2025 годов.

После совершенного обмена Уэстбрук вновь будет играть в одной команде с еще одной звездой НБА Джеймсом Харденом, с которым ранее вместе выступал в составе Тандер с 2009 по 2012 годы.

Ранее сообщалось, что претендентом на желающего уйти из Тандер Уэстбрука был Майами Хит, но все же игрока заполучили техасцы.

Хьюстон Рокетс в регулярном чемпионате финишировал на 4-й строчке, после чего в плей-офф прошли Юту Джазз (4:1), но уступили Голден Стэйт Уорриорс (2:4).

В минувшем сезоне Тандер заняли 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, после чего в первом раунде плей-офф вылетели от Портленд Трэйл Блэйзерс (1:4). Сам Уэстбрук оформил третий подряд сезонный трипл-дабл.