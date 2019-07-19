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Петров продлил контракт с Киев-Баскетом

Петров продлил контракт с Киев-Баскетом
13:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Столичный клуб переподписал уже второго игрока этим летом.

Центровой Вячеслав Петров продлил контракт с Киев-Баскетом, информирует официальный сайт клуба. Условия нового соглашения не разглашаются.

24-летний баскетболист в прошлом сезоне был лучшим по количеству подборов в составе своей команды — 6,6 в среднем за игру. Всего Петров провел 37 матчей за Киев-Баскет, в которых в среднем набирал 10,4 очка и отдавал 3 результативные передачи.

Ранее Киев-Баскет объявил о продлении контракта с капитаном команды Максимом Сандулом. Также столичный клуб усилился защитником МБК Николаев Антоном Мусиенко.

По итогам прошлого сезона Киев-Баскет стал серебряным призером украинской Суперлиги, в трех матчах проиграв финальную серию Химику (0:3).

Летом киевлян возглавил Айнарс Багатскис, который также тренерует национальную сборную Украины.

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Баскетбол, Суперлига, Новости футбола, Вячеслав Петров, БК Киев-Баскет.
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