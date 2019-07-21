Багатскис: Сборная Украины может преподнести много сюрпризов

После того, как сборная Украины по баскетболу не смогла выйти на чемпионат мира, команду возглавил Айнарс Багатскис, перед которым поставлены высокие задачи.
Первая из них - квалификация на Евробаскет-2021. Жеребьевка отборочного этап состоится в понедельник.
«Мне бы хотелось, чтобы мы - команда, игроки, тренеры - поставили для себя высокие цели. Есть и долгосрочные цели, есть задачи и на коротком отрезке. Первое - мы не сможем достичь успеха на чемпионате Европы, если мы туда не попадем. Я никогда ничего не обещаю, но знаю, что мы будем много и качественно готовиться и должны быть на чемпионате Европы. Там уже нужно выйти в плей-офф, после чего ехать или на чемпионат мира, или на Олимпийские игры. Это означает финал. Так я понимаю цели. Федерация нам ставить одни цели, наиболее требовательные болельщики - другие, но очень важно, какие цели поставим мы себе - игроки и тренеры».
«Мне очень не нравится олимпийский принцип - "главное это участие", я хочу побеждать и я знаю, что игроки из сборной Украины также этого хотят. Условно, мы молодая команда, но в баскетболе часто побеждает опыт. Тем не менее, мы можем преподнести много сюрпризов, в хорошем смысле, в финальной части чемпионата Европы», - считает Багатскис.