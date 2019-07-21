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Харден не поможет сборной США на чемпионате мира

Харден не поможет сборной США на чемпионате мира
15:04 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Джеймс Харден не поедет в Китай на чемпионат мира.

Согласно информации издания Houston Chronicle, Харден уже связался с главным тренером сборной США Греггом Поповичем и объявил о своем решении. Лидер Хьюстон межсезонье решил посвятить подготовке к новому сезону в НБА.

Харден в 2014 года помог сборной США выиграть чемпионат мира в Испании. На том турнире самый результативный игрок прошлого сезона в НБА в среднем за игру набирал по 14,2 очка.

Несмотря на потерю Хардена, сборная США остается безоговорочным фаворитом чемпионата мира. В предварительном списке американцев по-прежнему хватает звездных имен во главе с Дамьеном Лиллардом, Кайлом Лаури, Донованом Митчеллом и другими.

Тренировочный лагерь сборной США перед чемпионатом мира пройдет с 5 по 9 августа в Лас-Вегасе.

Чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джеймс Харден, ЧМ-2019 по баскетболу.
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