БК Одесса усилилась американским форвардом Брауном

Новости спорта: Команда Юшкина продолжает усиление перед стартом нового сезона.

Баскетбольный клуб Одесса подписал уже второго форварда из США за последние дни, на этот раз согласовав контракт с Рамелом Брауном, сообщает официальный сайт южан.

В предыдущем сезоне баскетболист выступал в Канаде, играя за Галифакс Харикейнз, где он набирал в среднем 8,9 очка за игру, делал 7,3 подбора и 2 передачи, а также 1,6 блокшотов.

Рамел Браун начал карьеру в NCAA, выступая за Манхеттен, после чего также играл в составе швейцарского Люцерна.

Ранее одесситы подписали экс-форварда Фэйрли Дикинсон Майка Холлоуэя.

Минувший розыгрыш украинской баскетбольной Суперлиги Одесса завершила на 6-м месте, уступив в первом раунде плей-офф Днепру (1:2).