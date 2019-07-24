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Легендарный Данкан стал ассистентом главного тренера Сан-Антонио

Легендарный Данкан стал ассистентом главного тренера Сан-Антонио
07:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сан-Антонио также назначили на должность ассистента Уилла Харди.

Легенда Сан-Антонио Сперс Тим Данкан вернулся в клуб, в котором провел всю свою игровую карьеру.

Экс-тяжелый форвард стал ассистентом главного тренера Грегга Поповича, под руководством которого бывший баскетболист выступал на протяжении всей карьеры.

Данкан отыграл в Сперс 19 сезонов (1997-2016), став за это время чемпионом НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), самым ценным игроком НБА (2002, 2003), а также MVP финала НБА (1999, 2003, 2005).

"Я 19 лет был ассистентом Тимом Данкана. Пришло мое время возвращать ему должок", - отметил Попович.

Также заметим, что бывшей интерн клуба Уилл Харди также присоединился к тренерскому штабу команды.

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Баскетбол, НБА, Тим Данкан, Новости баскетбола.
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