Плеханов: Санон - отличный мотиватор

Новости спорта: Также он отметил, что Иссуф не тренировался до старта в Израиле с командой.

Главный тренер национальной команды Украины U-20 Валерий Плеханов высказался касательно вклада в игру сборной Иссуфа Санона, а также выделил его психологические и лидерские особенности.

"Иссуф закрыл очень проблемную первую позицию. Закрыл качественно, при этом постоянно был нацелен на корзину соперника. Учтите, что он вошел в игровой ритм с чистого листа, не проведя до старта в Израиле ни одной тренировки. Так нам пришлось корректировать позиционное нападение. Но уровень мастерства, искренность и открытость позволили этому парню быстро найти общий язык с партнерами.

Благодарен Иссуфу и за то, что он оказался отличным мотиватором. Когда чувствовал, что у некоторых ребят игра не идет, они теряются, подбадривал, заводил их, всегда работал на команду", - приводит слова Плеханова Федерация баскетбола Украины.

Напомним, что Украина U-20 уступила французам в 1/8 финала Евробаскета.