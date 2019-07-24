Определился соперник Днепра в отборе Кубка Европы ФИБА

Новости спорта: В регулярном чемпионате днепряне могут попасть в группу с Киев-Баскетом.

В квалификации Кубка Европы ФИБА Днепр сыграет с белорусским Борисфеном, передает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В регулярном чемпионате победитель пары сыграет в одной группе с болгарским Левски и белорусским Цмоки-Минск.

Еще одним участником группы станет проигравший в паре Киев-Баскета и австрийского Капфенберга, которые встретятся в первом раунде отбора Лиги чемпионов.

Матчи между Днепром и Борисфеном состоятся 2 и 9 октября, первую встречу украинская сторона проведет на выезде.

В прошлом сезоне Днепр прошел в группу Кубка Европы, но занял последнее место с одной победой в шести матчах.

В украинской Суперлиге днепряне заняли 3-е место в регулярном чемпионате, а в «бронзовой» серии плей-офф чемпионата уступили Запорожью.