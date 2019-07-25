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Легендарный баскетболист Газоль продолжит карьеру в Портленде

Легендарный баскетболист Газоль продолжит карьеру в Портленде
08:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В прошлом сезоне 39-летний испанец сыграл только в 30 матчах.

Центровой Пау Газоль подпишет годичный контракт с Портленд Трэйл Блэйзерс, сообщает ESPN.

За сезон 39-летний испанец заработает 2,6 миллиона долларов.

Двукратный чемпион Ассоциации в течение прошлого сезона перешел из Сан-Антонио Сперс к Милуоки Бакс, однако успел провести за последних только 3 матча прежде, чем получить травму ноги, которая досрочно завершила его сезон.

Всего за минувшую кампанию Газоль провел 30 матчей, в среднем набирая рекордно низкие для себя 3,9 пункта за игру.

Издание отмечает, что Пау обсуждал с Портлендом контракт до того, как стать игроком Сперс еще в 2016 году.

Газоль дважды выигрывал чемпионат НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс (2009, 2010), также успел поиграть за Мемфис Гризлис и Чикаго Буллз. Баскетболист 6 раз участвовал в Матче всех звезд.

Трэйл Блэйзерс в минувшем регулярном чемпионате заняли 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, вылетев в финале Запада от Голден Стэйт Уорриорс в четырех матчах (0:4).

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Портленд, Пау Газоль, Новости баскетбола.
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