Баскетбол. Лидер Днепра Мишула переехал в Турцию

Новости спорта: Баскетболист сборной Украины Александр Мишула продолжит свою карьеру в чемпионате Турции.

Клуб второго дивизиона чемпионата Турции Меркезефенди на официальном уровне подтвердил заключение с Мишулой контракта, подробности которого не разглашаются.

Новый клуб Мишулы в сезоне 2018-2019 выступал в третьем по силе дивизионе турецкого баскетбола, но сумел заработать повышение в классе.

Мишула до переезда в Турцию на протяжении 10 лет выступал в родном Днепре. В прошлом сезоне украинский защитник помог своему бывшему клубу выиграть Кубок Украины и дойти до полуфинала в плей-офф Суперлиги.

С сезона 2009-2010 на клубном уровне Александр Мишула во всех турнирах отыграл 391 матч, набирая в среднем за игру по 11,4 очка и 3,9 передачи.

За сборную Украины экс-лидер Днепра провел 40 матчей (6,7 очка в среднем за игру).