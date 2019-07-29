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Баскетбол. Лидер Днепра Мишула переехал в Турцию

Баскетбол. Лидер Днепра Мишула переехал в Турцию
11:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта: Баскетболист сборной Украины Александр Мишула продолжит свою карьеру в чемпионате Турции.

Клуб второго дивизиона чемпионата Турции Меркезефенди на официальном уровне подтвердил заключение с Мишулой контракта, подробности которого не разглашаются.

Новый клуб Мишулы в сезоне 2018-2019 выступал в третьем по силе дивизионе турецкого баскетбола, но сумел заработать повышение в классе.

Мишула до переезда в Турцию на протяжении 10 лет выступал в родном Днепре. В прошлом сезоне украинский защитник помог своему бывшему клубу выиграть Кубок Украины и дойти до полуфинала в плей-офф Суперлиги.

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С сезона 2009-2010 на клубном уровне Александр Мишула во всех турнирах отыграл 391 матч, набирая в среднем за игру по 11,4 очка и 3,9 передачи.

За сборную Украины экс-лидер Днепра провел 40 матчей (6,7 очка в среднем за игру).

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Баскетбол, Новости баскетбола, Александр Мишула.
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