Киев-Баскет подписал защитника Запорожья

Новости спорта: Еще один новичок у киевлян.

Киев-Баскет усилился защитником Юрием Кондраковым, сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения с игроком не разглашаются.

В минувшем сезоне Кондраков выступал за Запорожье. Украинец провел 37 матчей, в среднем за игру набирая 8,7 очков, делая 2,7 подбора и отдавая 3,4 передачи.

Этим летом защитник в составе студенческой сборной Украины завоевал серебряные медали летней Универсиады в Неаполе. Также Кондраков вызывался в тренировочный лагерь национальной команды.

Это уже пятое подписание киевлян в межсезонье, ранее к команде присоединились Антон Мусиенко, Александр Тищенко, Киндал Хилл и Деон Эдвин. Также Киев-Баскет продлил контракты с Максимом Сандулом и Вячеславом Петровым.

Напомним, в новом сезоне Киев-Баскет дебютирует в Лиге чемпионов FIBA, где начнет выступления с первого раунда квалификации. Соперником команды Айнарса Багатскиса будет австрийский Капфенберг. Первый матч в Австрии состоится 17 сентября, ответный — 20 сентября в Киеве.

Киев-Баскет в сезоне 2018/19 завоевал серебряные медали украинской Суперлиги. В финальной серии киевляне уступили Химику (0:3).