Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА
Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА

Киев-Баскет подписал защитника Запорожья

Киев-Баскет подписал защитника Запорожья
06:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Еще один новичок у киевлян.

Киев-Баскет усилился защитником Юрием Кондраковым, сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения с игроком не разглашаются.

В минувшем сезоне Кондраков выступал за Запорожье. Украинец провел 37 матчей, в среднем за игру набирая 8,7 очков, делая 2,7 подбора и отдавая 3,4 передачи.

Этим летом защитник в составе студенческой сборной Украины завоевал серебряные медали летней Универсиады в Неаполе. Также Кондраков вызывался в тренировочный лагерь национальной команды.

Это уже пятое подписание киевлян в межсезонье, ранее к команде присоединились Антон Мусиенко, Александр Тищенко, Киндал Хилл и Деон Эдвин. Также Киев-Баскет продлил контракты с Максимом Сандулом и Вячеславом Петровым.

Напомним, в новом сезоне Киев-Баскет дебютирует в Лиге чемпионов FIBA, где начнет выступления с первого раунда квалификации. Соперником команды Айнарса Багатскиса будет австрийский Капфенберг. Первый матч в Австрии состоится 17 сентября, ответный — 20 сентября в Киеве.

Киев-Баскет в сезоне 2018/19 завоевал серебряные медали украинской Суперлиги. В финальной серии киевляне уступили Химику (0:3).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФБУ, БК Киев-Баскет, Юрий Кондраков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
03 Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
04 Лига Европы: определились первые участники 2-го квалификационного раунда
05 Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь