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Баскетбол. Крутоус продлил контракт с Киев-Баскетом

Баскетбол. Крутоус продлил контракт с Киев-Баскетом
09:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Павел Крутоус продлил контракт со столичным клубом.

Форвард «Киев-Баскета» Павел Крутоус продлил контракт со столичным клубом.

В прошлом сезоне Крутоус сыграл 37 матчей, его средние показатели составили 14.9 очка 2.6 подбора, 2.8 передачи. Крутоус стал самым ценным игроком четвертьфинальной и полуфинальной стадий плей-офф Суперлиги. Также Крутоус стал MVP Матча Звезд, вошел в символическую пятерку прошлого сезона Суперлиги.

Этим летом форвард уже успел потренироваться и сыграть под руководством нового тренера «Киев-Баскета» Айнарса Багатскиса - в национальной мужской сборной Украины. После тренировочных сборов в Пуще Водице он сыграл в контрольных поединках со сборной Беларуси в Минске.

Ранее контракт с «Киев-Баскет» пролонгировали Максим Сандул и Вячеслав Петров. А также клуб подписал Антона Мусиенко, Александра Тищенко, Юрия Кондракова, Деона Эдвина и Киндала Хилла.

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Павел Крутоус.
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