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Политехник не допущен к участию в Суперлиге

Политехник не допущен к участию в Суперлиге
06:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Остальные 8 клубов выполнили условия и оплатили заявочные взносы.

Харьковский "Политехник" не допущен к участию в баскетбольной Суперлиге Украины 2019/20 из-за невыполнения финансовых условий.

Все клубы, претендующие на участие в турнире, должны были до 1 августа заплатить 50% от суммы обязательного денежного взноса на сезон. 8 клубов выполнили необходимые условия и оплатили заявочные взносы.

"Политехник" из Харькова не выполнил условия и исключен из соревнований. Его место в Суперлиге может занять другой клуб, который отвечает инфраструктурным и финансовым требованиям.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Политехник.
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