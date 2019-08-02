Политехник не допущен к участию в Суперлиге

Новости спорта: Остальные 8 клубов выполнили условия и оплатили заявочные взносы.

Харьковский "Политехник" не допущен к участию в баскетбольной Суперлиге Украины 2019/20 из-за невыполнения финансовых условий.

Все клубы, претендующие на участие в турнире, должны были до 1 августа заплатить 50% от суммы обязательного денежного взноса на сезон. 8 клубов выполнили необходимые условия и оплатили заявочные взносы.

"Политехник" из Харькова не выполнил условия и исключен из соревнований. Его место в Суперлиге может занять другой клуб, который отвечает инфраструктурным и финансовым требованиям.