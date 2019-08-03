Сборная Украины U-18 уверенно обыграла баскетболистов Болгарии

Новости спорта: Сборная Украины по баскетболу выиграла в матче против Болгарии на чемпионате Европы U18.

Баскетболисты сборной Украины (игроки до 18 лет) сыграли очередной поединок на чемпионате Европы (дивизион В) в городе Орадя (Румыния).

Украинская команда в плей-офф за 9-16 места Евробаскета U18 со счетом 97:74 (27:25, 15:23, 29:11, 26:15) нанесла поражение сверстникам из Болгарии и продолжает борьбу на место в первой десятке, сообщает Укринформ.

3 августа в турнире за 9-12 места сборная Украины U18 встретится с командой Боснии и Герцеговины, которая взяла верх над баскетболистами Венгрии - 76:60 (18:6, 18:25, 17:9, 23:20).

В полуфинале континентального первенства сойдутся Польша и Чехия, Северная Македония и Израиль.

Результаты матчей четвертьфинальной стадии Евробаскета U18:

Польша - Грузия - 67:44 (15:17, 11:12, 16: 6, 25:9)

Португалия - Чехия - 74:83 (19:16, 16:30, 12:21, 27:16)

Северная Македония - Эстония - 92:57 (30:6, 28:26, 19:8, 17:19)

Израиль - Швеция - 95:47 (26:14, 23:10, 26:7, 20:16).