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Украинские баскетболисты обыграли боснийцев на чемпионате Европы U18

Украинские баскетболисты обыграли боснийцев на чемпионате Европы U18
01:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Баскетболисты сборной Украины уверенно обыграли сборную Боснии и Герцеговины на чемпионате Европы U18.

Баскетболисты сборной Украины (игроки до 18 лет) сыграли предпоследний поединок на чемпионате Европы (дивизион В) в городе Орадя (Румыния).

Украинская команда в плей-офф за 9-12 места Евробаскета U18 со счетом 95:74 (18:14, 30:14, 20:24, 27:22) нанесла поражение сверстникам из Боснии и Герцеговины, обеспечив себе место в первой десятке, сообщает Укринформ.

4 августа в матче за 9-10 места сборная Украины встретится с командой Бельгии, которая взяла верх над баскетболистами Исландии - 91:80 (18:14, 20:27, 24:15, 29:24).

В финале континентального первенства сойдутся Польша и Израиль. Чехия и Северная Македония сыграют в поединке за 3-е место.

Результаты полуфинальных матчей Евробаскета U18 в дивизионе В:

Польша - Чехия - 76:58 (24:15, 12:16, 16:17, 24:10)

Северная Македония - Израиль - 66:78 (18:16, 6:27, 19:18, 23:17).

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Сборная Украины, Баскетбол, U18, Сборная Боснии и Герцеговины.
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