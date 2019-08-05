Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Черкасские Мавпы подписали американского форварда

Черкасские Мавпы подписали американского форварда
12:42 Сегодня Телеграф БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: Американский континент в Суперлиге пополнился очередной фигурой.

Черкасские Мавпы на официальном уровне объявили о заключении контракта с 26-летним форвардом Дионом Райтом, который в команде Максима Михельсона будет выступать на позиции тяжелого форварда.

В NCAA Райт выступал на университет Нью-Йорка, а после завершения студенческой карьере на профессиональном уровне засветился в Японии, Израиле и на Кипре.

В прошлом сезоне в составе кипрского АЕЛа Райт в среднем за игру набирал по 14,8 очка и 7,8 подбора.

Дион Райт стал первым легионером, которого Черкасские Мавпы подписали в межсезонье. Ранее чемпион Суперлиги-2017 заключил контракты Александром Кольченко, Владимиром Коневым, Александром Беликовым и Александром Кушнировым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Дион Райт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
04 Клопп: Я не могу быть разочарован
05 Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь