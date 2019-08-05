Черкасские Мавпы подписали американского форварда

Новости спорта: Американский континент в Суперлиге пополнился очередной фигурой.

Черкасские Мавпы на официальном уровне объявили о заключении контракта с 26-летним форвардом Дионом Райтом, который в команде Максима Михельсона будет выступать на позиции тяжелого форварда.

В NCAA Райт выступал на университет Нью-Йорка, а после завершения студенческой карьере на профессиональном уровне засветился в Японии, Израиле и на Кипре.

В прошлом сезоне в составе кипрского АЕЛа Райт в среднем за игру набирал по 14,8 очка и 7,8 подбора.

Дион Райт стал первым легионером, которого Черкасские Мавпы подписали в межсезонье. Ранее чемпион Суперлиги-2017 заключил контракты Александром Кольченко, Владимиром Коневым, Александром Беликовым и Александром Кушнировым.